Non sono bastati alla Rari Nantes Legnano tre tempi sorprendenti, chiusi 1-0, 0-3 e 2-2, per avere la meglio nel match casalingo di Serie C di pallanuoto disputato sabato 22 aprile, contro la capolista Pallanuoto Treviglio.

Pallanuoto: la Rari Nantes cade contro la capolista Treviglio

Persino l’ultimo quarto di gara, dal risultato a lungo fermo sul 3-6, è stato tutto sommato equilibrato, contro una corazzata che in questo campionato ha chiuso partite anche con 15, 16 o 18 marcature. Nel finale, la RNL ha un po’ ceduto e il risultato definitivo recita 3-8, ma i ragazzi di coach Gojko Separovic possono certamente essere soddisfatti della loro prestazione.

Le parole del coach legnanese

“Un peccato solo quei due gol nel finale, ma va benissimo così contro un avversario del genere. I ragazzi sono stati attenti e hanno sempre lottato”, commenta mister Separovic a fine gara.

Il prossimo turno non sarà meno ostico, contro la seconda classificata Novara, ma i legnanesi sicuramente metteranno in campo il massimo per arrivare pronti agli scontri diretti per la lotta salvezza.