Con il 42° Trofeo Città di Seregno, disputatosi il 2 e 3 giugno scorsi, e il 41° Trofeo Nazionale “Vittorino da Feltre” di Piacenza, del 17 e 18 giugno, si è ufficiosamente chiusa la stagione 2022/2023 della Squadra Agonistica dei Nuotatori del Carroccio di Legnano.

Ottimo finale di stagione per i Nuotatori del Carroccio

Una stagione ricca di soddisfazioni per “l’ultimo Nato” di casa Carroccio, che, ricordiamo, sono ormai quasi 20 anni che è presente nel panorama sportivo legnanese con i gruppi Master, Open Water e Apnea Sportiva.

Undici i trofei disputati, quarantatré i best time individuali fatti segnare, quattro atleti qualificati ai sempre più selettivi Campionati Regionali Invernali di Lombardia (Francesco Re, Andrea Barbui, Luigi Miani e Stefano Merlo) più cinque staffette assolute; questi sono gli importanti numeri di una stagione che ora attende di sapere chi fra gli atleti NdC sarà qualificato ai Campionati Regionali Estivi di fine luglio.

Una stagione importante e soddisfacente per tutti i nuotatori NdC, ma in particolare per i giovanissimi Elisa Medici (2008), Elisabetta Re (2008), Edoardo Volpi (2008) e Andrea Pessina (2007) che hanno dato prova delle proprie potenzialità di crescita personale.

Una grande stagione per Serena Colombo

Una stagione da incorniciare anche sotto il profilo delle soddisfazioni personali per Colombo Serena (Classe 1999) che ha chiuso la sua carriera da agonista e ha scelto di impegnarsi da subito sia come atleta nella squadra Master, sia come tecnico.

Tutta la società vuole esprimere il proprio enorme ringraziamento a questa atleta, che in questi tre anni ha vissuto una vera e propria “seconda giovinezza agonistica”, pregna di ottimi risultati, profondendo un impegno tale da contribuire ad aumentare le prospettive di crescita della squadra tutta.

“Crediamo fortemente nella nostra Squadra Agonistica, a cui, ogni anno, si aggiungono nuovi atleti, i quali, insieme ai loro genitori, decidono di sposare la nostra filosofia – dice Massimiliano Accardo, presidente NdC – Per i nostri ragazzi abbiamo scelto una fascia oraria di allenamento serale, proprio per permettere a tutti loro di organizzarsi con lo studio e abbiamo constatato in questi primi anni, che i risultati e le soddisfazioni arrivano. Si sa, gli adolescenti crescono in un abito fortemente competitivo, sia in ambito scolastico sia fuori, e riteniamo quindi che nel loro unico momento di svago, debbano vivere lo sport come un momento di aggregazione, divertimento e crescita personale ancor prima che come un ulteriore banco di prova. Insegniamo loro a fare i conti sia con le vittorie che con le sconfitte, in un ambiente che vuole essere per loro una seconda casa, dove l’educazione ad una disciplina sportiva ha come obbiettivo primario la socializzazione e non solo competitività”

I commenti all'annata agonistica

Perfettamente allineato con il Presidente e la Dirigenza è il Responsabile Tecnico Tomas Falsitta:

“Al centro dell’attenzione di un tecnico, deve esserci l’atleta come persona ancora prima che come sportivo. Alleno un gruppo di diciotto agonisti provenienti da varie esperienze in altre società, e che per vari motivi scolastici e non, non sono più riusciti ad allenarsi nei canonici orari pomeridiani La NdC dà loro la possibilità di continuare la loro carriera agonistica e credere nei propri sogni da sportivo mettendoli nella condizione di poter gestire tutti i loro impegni, senza rinunce. Al termine della stagione, mi sento in dovere di ringraziare tutto lo Staff Tecnico e Fisioterapico: i coach Danilo Merlo e Daniele Patruno, il Dott. Andrea Gadda e la Dott.ssa Alice Panizzolo, per il supporto dato alla squadra e al progetto”.

Ai Nuotatori del Carroccio già si sta lavorando per la stagione 2023/2024, e il progetto della nuova piscina di Legnano non può che spingere la squadra e la Dirigenza con ancora più entusiasmo. Quindi, per programmare al meglio la prossima stagione, la società legnanese invita chiunque fosse interessato a far parte della Squadra Agonistica dei Nuotatori del Carroccio a contattare la società tramite l’indirizzo info@nuotatoridelcarroccio.it a seguirla sul sito www.nuotatoridelcarroccio.it e a partecipare alla riunione di inizio stagione 2023/2024 che si terrà a inizio settembre.