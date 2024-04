Ottimi piazzamenti nel sincro per le atlete della Rari Nantes Legnano

Nel week-end 13-14 aprile si è svolta a Brescia l’undicesima edizione del Trofeo “Tutti, ma proprio Tutti in H2O”. Là Rari Nantes Legnano si presentava con 21 atlete partecipanti, 2 squadre e 6 doppi iscritti alle gare. Ottime prove nel sincro.

Rari Nantes Legnano: ottime prove nel sincro

Il sabato pomeriggio si è aperto con la gara dei doppi categoria Ragazze. In acqua Petra Criscino e Sofia Sangiovanni, purtroppo qualche errore di troppo ha pregiudicato la gara e non ha permesso di arrivare al risultato sperato. Il pomeriggio proseguiva con le Junior Ex-Ago Gaia Farioli e Andrea Maria Pantaleone che hanno raggiunto un bel 6° posto, con un esercizio dalla difficoltà molto elevata ben eseguito.

Subito dopo, scendevano in acqua Martina Meraviglia e Annalisa Comerio, che hanno eseguito molto bene l’esercizio e sono state ripagate con un ottimo 9° posto, alla loro prima esperienza a questo trofeo.

Era, poi, la volta di Giorgia Moroni e Sophie Rallo, che gareggiavano nella categoria Assoluta Ex-Ago. Sono scese in acqua tranquille e hanno dimostrato di saper fare bene il loro esercizio, piazzandosi addirittura quinte.

Le gare della domenica

Si è chiusa così una prima giornata di gare con non poche soddisfazioni. Domenica mattina, sveglia presto per le giovani ragazze che hanno aperto la mattinata con l’esercizio di squadra, eseguito in modo preciso e convincente. Sangiovanni Sofia, Criscino Petra, Alessia Ceriotti, Viola Falchi, Sofia Cortellazzi, Rachele Ardizzoia Iodice e Rebecca Pulito hanno raggiunto uno splendido quarto posto.

Toccava poi alla squadra Junior, composta da Greta Cristoni, Greta Pastore, Martina Meraviglia, Annalisa Comerio, Beatrice Cristalli, Beatrice Garegnani, Cecilia Rinaldo e Serena Galbiati. Molto bene la parte delle braccia, un po’ meno quella delle gambe, e l’esercizio nel complesso vale loro il 18° posto. Buono, comunque, il punteggio: 61.500 punti.

La chiusura delle gare con il doppio esordienti

La due giorni di gare si è chiusa con i doppi delle nostre Esordienti A. Le prime a scendere in acqua sono state Viola Falchi e Sofia Saakashvili che, dopo una lunga giornata di gare, sono riuscite a eseguire comunque un ottimo esercizio. Infine, Rachele Ardizzoia Iodice e Rebecca Pulito hanno eseguito il loro esercizio in maniera molto pulita, senza commettere errori, e hanno portato alla società un eccellente 24° posto su 46 doppi partecipanti.