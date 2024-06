Ottime prestazioni della Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano in trasferta a Bergamo

Inizia alla grande il mese di giugno della Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano con Agonisti e Master.

Grandi prestazioni ma il meteo non ha aiutato

La Squadra Agonistica dei Nuotatori del Carroccio di Legnano ha partecipato per la prima volta al 10° Meeting Nazionale di nuoto “Azzurri d'Italia”, 6° Memorial Giorgio Gandini, tenutosi presso il Centro Sportivo Piscine Italcementi di Bergamo.

Il trofeo, organizzato in vasca scoperta da 50 m, ha purtroppo dovuto fare i conti con un meteo inclemente, fortunatamente solo durante le ultime gare della manifestazione; e ha visto annullare (Causa pioggia) le finali dei 50 e 200 m rana e le staffette 4x100 miste.

La formula scelta dagli organizzatori ha ricalcato quella utilizzata per le gare nazionali e internazionali, prevedeva, infatti, le batterie di qualificazione il mattino e, nel pomeriggio, le finali dei primi 8 migliori tempi, per ogni categoria (esordienti/ragazzi/Junior e Assoluti). Le giovani leve della NdC hanno quindi dovuto imparare a gestire le energie durante le qualificazioni, per poi essere al top durante le finali. È stata dunque anche un’occasione per far acquisire esperienza ai giovani legnanesi.

Buonissimi i tempi degli atleti della Asd Nuotatori del Carroccio di Legnano

Undici gli atleti convocati, accompagnati dalla Coach Serena Colombo, che i due giorni di trasferta esterna a Bergamo hanno unito ancor di più sotto, l’egida dello spirito di squadra che, da sempre, contraddistingue la società.

Ottimi i tempi individuali fatti segnare da ogni atleta, tra cui ci sono stati numerosi best time. Da sottolineare l’ingresso in finale di Pietro Notari, nei 50 e 100 m dorso DO (2004, cat. cadetti), Francesco Re, nei 50 e 100 m rana (2002, cat, senior), Elisabetta Re, nei 50 m rana (2008 cat. junior), e di Francesca Vismara, nei 100 e 200 m dorso e nei 100 m rana (2005 cat. senior).

Particolare soddisfazione del responsabile tecnico, il Coach Tomas Falsitta, per la performance del giovane Andrea Pessina (2007, cat. junior), il quale, oltre ad aver raggiunto la finale nelle tre specialità di 50, 100 e 200 m dorso, ha ottenuto il 3° posto nei 100 dorso e il 2° posto nei 200 dorso, facendo fermare il cronometro su due best time.

Le parole del coach:

«Il Bomber ,come chiamiamo noi Andrea in squadra, è stato protagonista di una stagione altalenante, a causa degli impegni scolastici, ma a Bergamo ha dimostrato di sapersi far trovare pronto per le occasioni importanti. Lo sport, come lo concepiamo noi del Carroccio, è un gioco: si può vincere e si può perdere, ma se si dà il massimo il risultato sarà sempre un successo e un momento di crescita. Tutti i nostri ragazzi si impegnano molto, indipendentemente dai risultati, e di questo siamo molto orgogliosi. Vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico, in particolare Coach Serena Colombo per il supporto e il grande impegno riversato in questo periodo»

Prossimo appuntamento a Piacenza

Il prossimo appuntamento per la Squadra Agonistica è programmato il 15 e 16 giugno, a Piacenza, per il XLII Trofeo Nazionale Vittorino da Feltre.

Sul fronte Master, invece, la squadra “più anziana” del Carroccio è fresca reduce dalla partecipazione al 12° Trofeo Master Piscine di Albaro, 3ª Coppa Sergio Gennari, svoltosi l’appena trascorso sabato 8 giugno a Genova. Nonostante il ristretto numero di specialità in cui gli atleti sono riusciti a cimentarsi, per ragioni di trasferta non è stato scelto di partecipare alla maggior parte delle gare mattutine, la squadra ha ottenuto uno splendido 2° posto nella classifica generale di squadra.

Ora per i Master la strada è spianata verso i Campionati Italiani di Riccione, ultimo appuntamento in vasca per la stagione 2023/2024.