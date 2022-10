Ottima trasferta per il Rugby Parabiago a Biella

Ottima la trasferta in terra biellese del XV guidato da Daniele Porrino. Sotto una pioggia incessante, il Rugby Parabiago si impone alla Cittadella del Rugby con il risultato finale di 8 - 31, senza aver mai perso il comando della partita.

Il Rugby Parabiago vittorioso a Biella

Il commento del coach Daniele Porrino, alla fine della partita:

“Sono molto contento perché in un campo molto difficile e con una squadra ostica, i ragazzi sono riusciti a stare tranquilli, a sfruttare i punti dove eravamo più forti e a non farsi prendere dalla foga. Siamo stati ordinati e questo è quello che serviva oggi. Siamo veramente contenti del risultato. Ora proseguiamo il nostro cammino: siamo solo alla seconda di campionato, ci sarà ancora tanto da sudare.”

Tabellino

Biella Rugby v Rugby Parabiago 8-31 (3-20)

Marcatori: p.t. 6’ cp. Silva (0-3); 12’ cp. Silva (0-6); 16’ cp. Susperregui (3-6); 27’ m. Silva tr.

Silva (3-13); 31’ m. Galvani tr. Silva (3-20) s.t.: 50’ cp. Silva (3-23); 60’ cp. Silva (3-26); 75’ m.

Ramaboea n.t. (8-26); 39’ m. Cornejo n.t. (8-31)

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso (cap.), Travaglini (60’ Sciarretta);

Susperregui (76’ Cerchiaro), Besso (69’ Martinetto); Haedo, Perez, Panaro; L. Loretti (47’

Mafrouh), G. Loretti (63’ Righi); Chaabane (43’ Vaglio Moien), Braglia (58’ Coda Cap),

Panigoni (73’ Zacchero).

All. Benettin

Rugby Parabiago: Cortellazzi; Palazzini (70’ Grassi), Albano, Hala, Calosso (75’ Durante);

Silva, Vitale (58’ Coffaro); Galvani, Schlecht (75’ Mamo), Fusco (75’ Ceaprazaru); Maggioni

(60’ Loretoni), Rizzato (cap.); Castellano (66’ Polio), Cornejo, Catalano (70’ Sabatiello).

All. D. Porrino

Arb. Francesco Meschini (Milano)

AA1 Antonio Luzza (Torino), AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Cartellini: al 73’ giallo a Coffaro (Rugby Parabiago); 40’ giallo a Cornejo (Rugby Parabiago)

Calciatori: Silva (Rugby Parabiago) 6/7; Susperregui (Biella Rugby) 1/2

Note: Giornata piovosa, 16°. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0, Rugby Parabiago 4

Player of the Match: Galvani (Rugby Parabiago)