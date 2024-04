Ottimi riscontri sono arrivati dalla seconda prova regionale del campionato individuale LB1. Tutte le skilline di Canegrate partecipanti hanno ottenuto un significativo aumento dei punteggi, merito del lavoro svolto in palestra.

Ottima prova per le ginnaste della Skill

Tra le allieve 1 Nicole Muscò chiude la sua prova al 29° posto, seguito dalla compagna Greta Sardone al 30°. Tra le allieve 2 Elisa Pucci conquista la 15° posizione, mentre Rebecca De Simone ottiene il 26° posto. Tra le allieve 3 ottima prova di Giorgia Borroni che sfiora il podio piazzandosi al 4° posto, seguita in 5° posizione da Emma Sidoti. Nelle singole specialità Giorgia conquista l’oro alle clavette e Emma il bronzo al cerchio. Nella stessa categoria Celeste Delgado si aggiudica la 15° posizione, Alice Almasio la 34°, Lavinia Usai la 39° e Mia Cavarretta la 46°.

Ottima prova anche per Sofia Montagna che tra le Junior 1 chiude in 17° posizione conquistando l’argento alle clavette. 8° posto in classifica generale per Elisa Gagliano nella categoria Junior 2, al quale si aggiunge uno splendido oro alla fune. Molto buona anche la prestazione di Giorgia Dell’Orto che tra le senior 11 chiude in 5° posizione con un bellissimo bronzo al cerchio.