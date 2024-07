I giovani ginnasti della SOI Inveruno ancora una volta nell'élite dell'atletica leggera nazionale.

Ottima prova degli atleti Soi ai Campionati italiani

Lo scorso weekend a Molfetta (Ba), ai Campionati Italiani Allievi di Atletica, Margherita Cucchetti e Lorenzo Garavaglia (foto) sono stati protagonisti entrambi nei 400 metri ostacoli.

Margherita, con un tempo di 1.07.28 ha migliorato ancora sé stessa nella gara più importante della stagione, con un personal best che l'ha posizionata tra le prime in Italia. Lorenzo, in forse fino all'ultimo per un infortunio serio, ha letteralmente gettato il cuore oltre l'ostacolo durante la sua gara, riuscendo a stare sotto al minuto, con un tempo di 59.69.

L'ennesima conferma dell'ottimo lavoro fatto dal responsabile del settore atletica Stefano Garavaglia e del percorso di crescita impostato dalla SOI Inveruno, sempre più punto di riferimento sportivo, anche in questo settore, nell'Alto Milanese.