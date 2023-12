Ottima partita per i Knights che schiacciano Caserta

Partita convincete dei Knights di Legnano a Caserta dove la SAE Scientifica prende subito il pallino del comando della gara e non si volta più indietro.

Ottima partita per i Knights: travolta Caserta

Gli ampi vantaggi permettono anche a coach Piazza rotazioni che coinvolgono tutti i Knights, compreso Scali all’esordio in biancorosso e già d’impatto sui due lati del campo.

Memedoviq segna subito ma sarà l’unico vantaggio di Caserta che subisce la tripla di Casini e un piccolo break che porta i Knights sul +5 con il canestro di Sacchettini.

Dal 8-13, i Knights chiudo alla grande il primo quarto con una serie di possessi che suggellano, con la tripla di Marino, la doppia cifra di vantaggio sul 14-24 al 10’.

I Knights con piccoli strappi, in cui c’è sempre Raivio a mettere lo zampino, arrivano al +18 del 20-38, con Caserta che non trova fluidità e solo con Alibegovic riesce a farsi pericolosa.

Il quarto procede senza grandi sussulti e a metà gara i Knights conducono di 20 sul 30-50.

Dopo la pausa lunga ci si aspetta la reazione di Caserta, ma Scali e Sacchettini bucano la difesa casertana per il +25 che, con ampio anticipo sulla sirena finale, manda già i titoli di coda.

Infatti durante il terzo quarto i Knights non scendono mai sotto i 20 punti di vantaggio chiudendo al 30’ sul 52-72, ma più in generale, sembrando molto sicuri di se stessi e padroni della gara.

L'ultimo parziale della gara

L’ultimo parziale serve solo per arrotondare le cifre personali e mettere in campo i giovani della panchina, tra cui Dagri che bagna il suo esordio ufficiale con un tap-in che vale i primi 2 punti in carriera.

Finisce 66-91, un passivo decisamente pesante per Caserta che sta ancora cercando un assetto definitivo dopo i tanti cambi tra panchina e campo di inizio stagione.

Knights che giocano una gara quadrata e senza sbavature, dando l’impressione di non avere mai schiacciato veramente sull’acceleratore.

Bella vittoria che fa da apripista per il rush finale del girone di andata con i prossimi big match contro Herons Montecatini e Libertas Livorno prima della pausa natalizia.

Il tabellino della partita

PAPERDI CASERTA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 66-91 (14-24, 16-26, 22-22, 14-19)

Paperdi Caserta: Denis Alibegovic 16 (5/6, 1/4), Damir Hadzic 13 (2/3, 1/1), Fatih Mehmedoviq 12 (5/12, 0/0), Paolo Paci 8 (4/7, 0/0), Davide Mastroianni 6 (1/4, 1/5), Dino Butorac 6 (3/4, 0/4), Biagio Sergio 3 (0/2, 1/1), Alfonso Zampogna 2 (1/2, 0/3), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0), Domenico Ferraro 0 (0/0, 0/0), Nicola Mei 0 (0/0, 0/0), Diego Jordan Lucas 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Damir Hadzic, Biagio Sergio 6) - Assist: 19 (Dino Butorac 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 25 (8/10, 1/4), Michael Sacchettini 17 (6/11, 0/0), Marco Planezio 12 (3/3, 2/4), Tommaso Marino 10 (2/2, 2/6), Edoardo Pirovano 10 (2/3, 2/2), Alberto Fragonara 6 (1/2, 1/3), Andrea Sipala 6 (1/1, 1/1), Juan Marcos Casini 3 (0/1, 1/4), Matteo Dagri 2 (1/2, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Nik Raivio 10) - Assist: 18 (Nik Raivio 6)