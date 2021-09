Oscar Sportivi di Robecco sul Naviglio

Venerdì sera la cerimonia di consegna degli Oscar Sportivi

Tanti premi e molta commozione

Una serata da oscar per Robecco. Diversi i premi assegnati, tra associazioni consolidate e nuove realtà. A premiare, anche il sindaco Fortunata Barni e l'assessore allo Sport di Magenta, Luca Aloi. Durante la cerimonia è intervenuta anche la cinque volte campionessa italiana del getto del peso e presentatrice di Notti Europee, Danielle Madam. In conclusione, la sala si è stretta attorno alla famiglia di Valentina Caso, la giovane robecchese investita e venuta a mancare lo scorso 4 agosto.

Una serata emozionante per diversi motivi, dai sorrisi degli sportivi premiati, alle lacrime durante la consegna dell'Oscar alla memoria di Valentina Caso. Presentatore per l'occasione, il consigliere comunale Giovanni Noè.

Oscar sportivi: i premiati

Asd Tapascione Running Team

Premiati Carlo Barbafiera e Gianluca Chiari;

Asd Us Casterno

Premiati Elisa Accoto, Melissa Carta, Vittorio Pastori e Igor Pezzano;

Asd Brontolobike

Premiato Andrea Noè;

Brontolorunning (sezione podismo di Asd Brontolobike)

Premiata Stefania Pulici;

Gruppo podistico LaTigre

Premiato Assunto Veronese;

Anniversario decennale per Asd Brontolobike e Asd Tapascione Running Team;

Oscar alla Memoria per Valentina Caso;

Gruppo Stambek da Rubek, per la spedizione "From Robecco to Monterosa";

Mauro Fadiga e Paola Mazzullo per la vittoria del Campionato Italiano di tango argentino.