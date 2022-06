Oro e bronzo per il sincro Rari Nantes Legnano

Oro e bronzo per il sincro Rnl.

È stata una Festa della Repubblica in vasca, ieri giovedì 2 giugno, per molte sincronette della Rari Nantes Legnano. A Brescia, per la manifestazione regionale "Sincro per tutti", Ludovica Garganico e Sofia Cappellato si sono classificate terze nel doppio, categoria Juniores. Oro per il duo Gaia Farioli-Rebecca Conte, tra le ex agoniste Ragazze. Nella categoria Assoluti, sesta posizione per Vittoria Cilibrasi e Rebecca Leoni, davanti all’altra coppia Rnl, Giorgia Moroni-Dalila Romano.

Ad accompagnare le atlete era il tecnico Matilde Meneghini, che sostituiva temporaneamente coach Cleofe Bonavia, nel frattempo impegnata come atleta ai Campionati italiani assoluti estivi di Savona. 73.8333 punti nel solo per l’allenatrice-sincronetta, mentre la compagna di squadra Irene Sette, con 74.3333 punti, si è regalata il personal best stagionale.

Nella foto di copertina: la squadra Assoluta a "Sincro per tutti"