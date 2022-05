Oro e argento in Serie D per la ginnastica Skill

La grande prova

Nel campionato serie D LD Allieve Carlotta Barile, Chiara Bertelli, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini e Sara Usai sono protagoniste di una prova brillante

Ultima gara regionale e nuove soddisfazioni per le atlete della ginnastica Skill che hanno ottenuto un oro e un argento.

Un'ottima prova delle ginnaste

Nel campionato serie D LD Allieve Carlotta Barile, Chiara Bertelli, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini e Sara Usai sono protagoniste di una prova brillante e senza sbavature con esercizi ricchi di difficoltà sia al collettivo che nella successione e nell’individuale e conquistano così il titolo di campionesse regionali. Nel primo pomeriggio scendono in pedana Aurora Carini, Carolina Cappellotto, Croce Sofia e Lucchini Agata nella prova di serie D LE Open, il livello più alto della categoria Silver.

Un quarto posto a un passo dal podio

Esecuzioni precise e grintose, il miglior punteggio nella successione, un buon collettivo e un’ottima prova

nell’individuale permettono loro di laurearsi vicecampionesse regionali. Sofia Nebuloni e Elisa Santalini scendono nuovamente in pedana con Noemi Liardo nel Trofeo Coni dove, nonostante si siano trovate ad affrontare ginnaste ben più esperte e grandi di loro, non si perdono d’animo: fune, cerchio, palla e clavette sono gli esercizi che portano in gara, chiudendo con uno splendido 4° posto a soli 20 centesimi dal podio.

Pienamente soddisfatto tutto lo staff tecnico che ha già la testa ai nazionali di Rimini di fine giugno. Ma prima di questo importantissimo appuntamento, il 5 giugno sarà tempo di festa, divertimento e ringraziamento con il saggio di fine anno.