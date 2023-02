Oro, argento e bronzo per le ginnaste Skill in trasferta

Sulla pedana di Arcore le atlete della ginnastica Skill di Canegrate si rendono nuovamente protagoniste ottenendo ottimi risultati.

Altre medaglie per le ginnaste Skill

Si parte sabato con le skilline impegnate nel campionato regionale Silver LB2. Nella categoria Allieve 2 le canegratesi si mettono subito in evidenza con Giorgia Borroni che sfiora il podio nella classifica generale chiudendo al 4° posto, con un brillante 3° posto alla palla e un buon 5° posto al nastro. Segue in 7a posizione la compagna Emma Sidoti che si aggiudica un ottimo 5° posto alla palla e un 8° al nastro.

Nella categoria Allieve 3 vittoria in classifica generale per Marta Croci, seguita in seconda posizione da

Giorgia Biondi, in 5a da Ginevra Lampugnani, in 8a da Eleonora Baratto e in 10a da Martina Stirparo. Nell’esercizio alla palla Marta e Giorgia condividono la prima posizione, Eleonora è 6a, Ginevra 7a e Martina 10a. Al nastro Marta e Ginevra ottengono a pari merito il 4° punteggio, Giorgia il 7°, Martina l’8° e Eleonora il 9°.

Altre soddisfazioni anche domenica

Domenica è il turno di Celeste Sarai Delgado Iraheta impegnata a fune e cerchio nel campionato LB1

Allieve 2 dove conquista uno splendido terzo posto in classifica generale, il terzo posto alla fune e il

quinto al cerchio. Un fine settimana ricco di soddisfazioni che ha dato allo staff tecnico indicazioni precise per continuare il lavoro di messa a punto degli esercizi in vista dei prossimi impegni agonistici.