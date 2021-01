Orlando Zamora è un nuovo coach della squadra Sacco Legnano e collaborerà con il manager Fernandez e l’altro coach Rombi.

Orlando Zamora nuovo coach della Sacco Legnano

Sbloccatasi la querelle burocratica che gli impediva di raggiungere l’Italia, dove è atteso da tempo, Zamora arriverà nelle prossime settimane e si metterà subito al lavoro assieme al riconfermato coaching staff del team di A2 e delle categorie giovanili della città del Carroccio.

Scopriamo chi è…

Zamora è nativo di Granma, dove ha mosso i primi passi come coach e dove ha conseguito presso l’Istituto Superiore di Cultura Fisica anche la laurea in cultura fisica e sport con specializzazione nel softball e baseball. Da alcuni anni vive a Maracaibo dove ha insegnato in diverse accademie ad indirizzo sportivo oltre che allenare nella Liga Professional de Softball del Venezuela. Negli ultimi anni ha seguito e sviluppato sempre nell’area di Maracaibo il nuovo progetto della World Baseball Confederation inerente il baseball 5.