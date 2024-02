Ora per Carolina Cappellotto della Ginnastica Skill

A Bollate lo scorso fine settimana sono scese in pedana le individualiste nel campionato LD: a brillare la stella di Carolina Cappellotto della Ginnastica Skill di Canegrate che ha conquistato la medaglia d'oro.

Oro per Carolina Cappellotto della ginnastica Skill

Carolina Cappellotto nelle Senior 1 con due esecuzioni brillanti si aggiudica il primo gradino del podio nella classifica generale, ottenendo anche l’oro al nastro e l’argento al cerchio. Qualche imprecisione nelle esecuzioni di Noemi Turchetti la ferma al 7° posto dell’all-around, ma sicuramente si saprà rifare nella prossima prova.

Tra le Allieve 2 Sofia Splendore ottiene un buon 5° posto all-around: nelle Junior 1 Carlotta Barile chiude la sua prova al 12° posto seguita da Sara Usai al 16°.

Tra le Junior 2 Giulia Fanizzi conclude la sua competizione al 22° posto.

Tra le Senior 2 Ester Sartorelli rientra da un piccolo stop e, dopo solo un allenamento riesce a centrare la 21° posizione all-around.

Per tutte i margini di miglioramento sono ampi e le indicazioni ricevute in questa gara saranno preziosissime per il prosegui del lavoro.