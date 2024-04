Nuove soddisfazioni per il Taekwondo Vittuone che ha ottenuto ottimi risultati nelle gare che si sono svolte nel weekend.

ASD The Lion team diretta dal maestro Cappellano Francesco ha ben disputato a Quiliano.

Giorno 12/13 aprile si è disputato il campionato internazionale di taekwondo, a salire sul gradino più alto del podio ci ha pensato Adam jeleda alla sua prima gara a soli 5 anni. Bronzo per Lorenzo Vasile, Nathan Martinaj e Edoardo Razzetti. Ottima prestazione per David Burcea che perde di poco con il vincitore della categoria.

Buona prestazione anche per Marzia del bene che si arrende alla campionessa europea in carica.