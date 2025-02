Ieri, 23 febbraio, è stata una nuova domenica di soddisfazioni per le Rugby Parabiago Women.

Continua la marcia delle Rugby Parabiago Women

Sul campo di Alessandria, dopo una partita condotta con un’attitudine ed una concretezza che nel corso dei minuti hanno visto un crescendo continuo, le nostre ragazze hanno conquistato la vittoria con il Lions Tortona per 5-35.

Una bella partita che ha visto le parabiaghesi sempre avanti nel punteggio e che ha visto brillare in particolar modo la terza linea Sofia Palladino, premiata come Woman of the match.

Prosegue quindi con il pieno di vittorie il campionato delle Women, al loro settimo successo consecutivo nel campionato di Serie A.

L'head coach Serra sul match e sulla stagione

Così l'head coach Nicholas Serra al termine della gara.

Come hai visto la partita dalla panchina?

"È stata una partita in crescendo. Le ragazze hanno iniziato lentamente e durante gli 80 minuti hanno giocato gradualmente con più convinzione. Abbiamo giocato una buona partita nel complesso, ma bisogna trovare più precisione in attacco: avremmo infatti potuto sfruttare meglio le molte opportunità che si sono presentate per poter segnare punti. Nonostante questo, sono stati molto positivi l’atteggiamento e l’attitudine sotto pressione, che ci hanno fatto uscire da situazioni difficili concedendo meno possibile".

Il tuo parere sulla stagione delle ragazze finora?

"Per quanto riguarda la stagione, credo che il modo migliore per descriverla fino a questo momento sia di vederla come una scalata fino quasi in cima alla montagna seguita da una scivolata che ci ha riportato qualche passo indietro. Abbiamo iniziato molto bene, con ottime prestazioni e risultati, ma dopo lo stop natalizio si è visto un calo in entrambi i campi a causa di situazioni impreviste che inevitabilmente succedono durante la stagione. La differenza ora sta nel come si reagisce ai cambiamenti e nella volontà di trovare soluzioni che aiutino a raggiungere un esito positivo. Come squadra stiamo lavorando duramente per ottenere il meglio che possiamo nella situazione in cui ci troviamo: crediamo che questa partita con Tortona abbia rappresentato il primo passo che ci permetterà di ritrovare la strada giusta per raggiungere la cima".

Troppo presto per cantare vittoria in merito all’accesso ai playoff per la promozione?

"Siamo contenti delle vittorie conseguite fino ad ora, che avvicinandoci alla fase conclusiva del campionato ci forniscono una base solida per accederne alle fasi finali. Le prossime partite saranno non solo impegnative, viste le avversarie, ma anche fondamentali per accedere ai playoff nella situazione migliore possibile dal punto di vista della classifica. Dobbiamo continuare a lavorare con assiduità e concentrazione, per non perdere di vista il nostro obiettivo".

Le Rugby Parabiago Women torneranno in campo domenica 9 marzo, nel match con San Mauro Torinese al Venegoni-Marazzini.