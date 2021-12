Una grande vittoria

L'arconatese Matteo Rivolta è campione del mondo in vasca corta nei 100 metri farfalla: la soddisfazione dell'Amministrazione.

Nuoto, l'arconatese Matteo Rivolta è campione del mondo in vasca corta nei 100 metri farfalla.

Rivolta campione del mondo nei 100 metri farfalla

Il 30enne nuotatore arconatese ha vinto ad Abu Dhabi sulla distanza breve col tempo di 48"87,conquistando così la medaglia d'oro. La grande impresa che rende orgogliosa la "sua" Arconate e l'Italia intera è avvenuta oggi, sabato 18 dicembre 2021.

Il messaggio soddisfatto dell'Amministrazione

A commentare il risultato l'Amministrazione guidata da Sergio Calloni:

"Con una vittoria ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi, nei 100 farfalla, l’immenso nuotatore di Arconate sale sul gradino più alto del podio e ottiene la medaglia d’oro, chiudendo in 48’’87. Incredibile risultato! L’Amministrazione comunale, orgogliosa per il grandissimo successo sportivo, rivolge le più sincere congratulazioni a Matteo, che aspettiamo ad Arconate quanto prima per celebrare come si deve la vittoria".