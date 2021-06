Nuotatori del Carroccio: ottime prestazioni al Trofeo Mediolanum Forum

Nuotatori del Carroccio al Trofeo Mediolanum Forum: dieci best time individuali e un terzo posto nella gara di velocità per antonomasia, i 50 metri stile libero.

Nuotatori del Carroccio al Trofeo Mediolanum Forum di Assago

Una finalmente ritrovata normalità ha fatto da sfondo al debutto del team agonistico dei Nuotatori del Carroccio all’8° Trofeo Mediolanum Forum di Assago, tenutosi sabato 12 giugno 2021. I ragazzi della società legnanese hanno gareggiato insieme ad altri 890 atleti, appartenenti a ben trenta società sportive. "Perfetta l’organizzazione del Trofeo: in una location idonea a supportare l’alto numero di partecipanti, e che ha messo a disposizione dei ragazzi anche il parco attrezzato con gli ombrelloni, e nel completo rispetto dei protocolli anti Covid 19, che purtroppo lascia ancora le gesta dei nostri ragazzi prive di ammirazione da parte del pubblico (ma, per questo, ci sarà tempo), si è finalmente potuto godere di un contesto agonistico quasi simile a quello pre-pandemia" spiegano dalla società di viale Gorizia.

Dieci best time individuali e un terzo posto nella gara di velocità per antonomasia

Ottime le prestazioni dei giovani NdC, con dieci best time individuali – in vasca scoperta da 50 m – che saranno utili alle qualifiche per il Campionato regionale estivo in programma a luglio. Da segnalare la performance di Giacomo Mocchetti – classe 2004, categoria Juniores – che con il tempo di 25”78 arricchisce la bacheca NdC di un terzo posto nella gara di velocità per antonomasia: i 50 m stile libero.

Di seguito potete dare una scorsa a tutti i risultati della squadra:

Colombo Beatrice Francesca - 2004

50 Farfalla 00'33''33 - 16°

100 Stile Libero 01'11''51 - 31°

Barbui Andrea – 2002

50 Farfalla 00'27''80 - 7°

100 Rana 01'17''51 - 6°

Costa Flavio – 2004

50 Farfalla (JUNIORES) 00'31''94 - 16°

50 Stile Libero (JUNIORES) 00'29''28 - 15°

Falsitta Mattia – 2004

100 Rana (JUNIORES) 01'13''10 - 8°

50 Rana (JUNIORES) 00'32''91 - 8°

Harabajiu Corneliu – 2004

50 Farfalla (JUNIORES) 00'32''44 - 17°

50 Stile Libero (JUNIORES) 00'27''69 - 11°

Mocchetti Giacomo – 2004

50 Farfalla (JUNIORES) 00'27''99 - 5°

50 Stile Libero (JUNIORES) 00'25''78 - 3°

Pinti Alessandro – 2002

50 Dorso 00'38''71 - 5°

50 Rana 00'33''31 - 7°

Re Francesco – 2002

100 Rana 01'16''96 - 5°

50 Rana 00'35''15 - 10°

"Ora i coach Tomas Falsitta e Danilo Merlo sono in attesa della pubblicazione delle graduatorie Fin Lombardia per la partecipazione ai Campionati regionali estivi, che sanciranno ufficialmente, e nero su bianco, gli ottimi risultati della prima, intensissima e positiva, stagione agonistica per i Nuotatori del Carroccio" concludono dalla società legnanese.