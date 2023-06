Nuotatori del Carroccio: la stagione si chiude con un terzo posto

Chiusura di stagione sportiva per i nuotatori del Carroccio di Legnano che si sono classificati al terzo posto al Trofeo Memorial Gnecchi di Bergamo.

Chiusura di stagione per i Nuotatori del Carroccio

Classificandosi al terzo posto assoluto in uno dei tornei più longevi tra i meeting master, il Trofeo Memorial Gnecchi di Bergamo, giunto alla sua 29° edizione il 28 maggio scorso, i Nuotatori del Carroccio hanno chiuso la stagione nel circuito Supermaster 2022/2023, con ben 10 trofei disputati da novembre a oggi.

Questa stagione ricca di soddisfazioni, tra le quali di certo è da annoverare il raggiungimento del 32° posto assoluto a livello nazionale, si è chiusa in una giornata particolarmente intesa e felice:

“Sono veramente orgoglioso di tutta la squadra e dei risultati crono della giornata – sono le parole del Responsabile Tecnico Tomas Falsitta – e vorrei ringraziare enormemente per la disponibilità e l’impegno profuso dagli atleti nelle loro performance, che e ci ha permesso di ottenere nuova visibilità ed “allori” in questo ultimo trofeo di squadra. La NdC, non mi stancherò mai di ripeterlo, è collettivo e non individualità e lo ha dimostrato in ogni gara a cui ha partecipato, crescendo in forma e sostanza anno dopo anno”.

La preparazione dei campionati Master

In questi giorni, nelle ultime sessioni di allenamento in vasca, la squadra sta preparando gli imminenti Campionati Italiani Master di Riccione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria già felice e soddisfacente situazione di classifica.

Durante le scorse settimane, la NdC Open Water, da par suo, ha cominciato a raccogliere successi già durante le prime uscite di stagione, andando a podio con i suoi atleti - nelle varie e differenti categorie – alla Triton del Lago d’Orta (Stefano e Daniele Patruno), all’EDF Aqua Challenge di Cannes (Claudia Caverzasio e ancora Stefano Patruno) e alla Traversata Biblica di Avigliana, in provincia di Torino (Marta Mori, Daniele Pizzocri, Nicola Spreafico, Ramerino Alessio).

L'impresa di Marta Mori

Ma la vera impresa, meritevole di entrare nella Hall of Fame NdC, l’ha svolta l’atleta Marta Mori, sabato scorso, il 17 giugno, all’edizione 2023 della Oceanman Lago d’Orta, gara di nuoto in acque libere che ha visto al via oltre mille atleti in rappresentanza di cinquantacinque nazioni.

Quella del Lago d’Orta è la tappa più storica e importante del circuito mondiale di gare in acque libere Oceanman – che raggruppa ben ventotto appuntamenti in quattro continenti – e annovera all’interno del proprio programma gare l’impegnativa 14 km, che attraversa tutto il lago, con partenza da Omegna (VB) e arrivo a Gozzano (NO). La Mori (categoria M45), che, dall’inverno, si è preparata con costanza, disciplina e dedizione in vista dell’appuntamento di Orta, ha chiuso la distanza in 5 ore 20’ e 32”, arrivando 14° nella sua categoria.

“Marta, tesserata per i Nuotatori del Carroccio ormai da più di dieci anni, è una delle atlete che ha regalato alla società più soddisfazioni. In questi anni è stata protagonista di un’incredibile evoluzione tecnica e, soprattutto, mentale, migliorando continuamente la sua consapevolezza natatoria. Marta è arrivata da noi dai corsi di nuoto nel 2012, timida, ma appassionata del nostro sport e piena di voglia di migliorarsi. Le gare in vasca l’hanno vista cimentarsi in tutte le specialità (dai 50 m ai 1500 m, dai 200 delfino fino ai 400 misti), supportata e incoraggiata da tutto lo staff tecnico e dalla squadra. Lei è l’esempio perfetto dell’atleta MASTER che, allenandosi costantemente e con impegno, riesce ad arrivare ad affrontare qualsiasi sfida, pur non possedendo un background agonistico, e con sempre con nel cuore la voglia di divertirsi e un enorme attaccamento alla squadra.”

Queste le parole piene di orgoglio di Coach Falsitta.