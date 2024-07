Il Soi Inveruno è sempre più un importante punto di riferimento per l'atletica nell'Alto milanese, grazie agli importanti risultati raggiunti, ma anche nei settori basket e volley.

Numeri in crescita e risultati positivi per il Soi Inveruno

Partendo proprio, in rigoroso ordine alfabetico, dalla regina delle discipline sportive, durante la stagione questo settore, grazie anche all’innesto di nuovi allenatori giovani e preparati, ha regalato una serie di record sociali, una grande crescita di iscritti, una serie di personal best, un evento come “SOI Sprint” organizzato direttamente e, ciliegina sulla torta, due tempi “minimi” che hanno consentito la partecipazione di due atleti allievi SOI ai Campionati Italiani di Molfetta (Ba). Senza dimenticare poi il sesto posto agli assoluti nazionali di un suo ex allievo, Stefano Marmonti, cresciuto nel Vivaio SOI e oggi in forza alla Libertas Unicusano Livorno, che sarà protagonista anche ai Campionati Italiani di categoria con un’altra ex atleta SOI, la meserese Arianna Oldani. Davvero non male per un settore che dalla prossima stagione si arricchirà di nuove figure professionali, tra cui un’allenatrice proprio per sviluppare nello specifico la pesistica e i lanci.

Il settore basket

Per quanto riguarda il settore basket SOI, grande soddisfazione per la Prima Squadra che ha ottenuto la promozione in Divisione Regionale 3, dopo solo un anno di purgatorio, trascinando di conseguenza tutto il movimento. I cestisti SOI 2005/6 sono usciti sconfitti solo in finale nel campionato Silver Uisp e ci sono stati importanti miglioramenti anche per i gruppi più giovani come l’Under 15 e le nostre due Under 13 che hanno infatti ben figurato nei rispettivi campionati. L’Under 15 invece è uscita solo ai quarti di finale nel campionato Uisp Gold, dopo la semifinale dello scorso anno. Le due Under 13, alla loro prima esperienza nel basket vero, hanno anche loro ottenuto ottimi risultati. Un anno quindi di grande crescita sia per quanto riguarda i risultati, sia per l’aumento delle iscrizioni, soprattutto a livello di minibasket.

Il settore Volley

Stagione positiva anche per il volley SOI che ha raggiunto, come per gli altri due settori, il record di tesserati, soprattutto tra i più piccoli del settore giovanile. A livello di risultati va sottolineato l’ottimo secondo posto della Prima Divisione Femminile nel proprio girone che gli è valso l’accesso ai Play-Off per la serie D, sogno infranto solo in finale. Da evidenziare la conferma della Seconda Divisione che da neo promossa ha concluso il campionato in quarta posizione. I responsabili del settore sono già attivi nella programmazione per la prossima stagione con l'obiettivo principale di focalizzarsi sulla crescita delle giovanili, implementando sia lo staff tecnico, sia la proposta formativa, senza dimenticare d’altro canto l’ambizioso traguardo della serie D, a cui punterà ancora la Prima Squadra.

Il commento del presidente Crespi