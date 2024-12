Novità in casa Legnano, la società ha dato il benvenuto a Emanuele Bava

Novità in casa Legnano, la società lilla ha dato il benvenuto a Emanuele Nava.

In casa lilla arriva Emanuele Bava

Il legnano ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore in casa lilla. Si tratta di Emanuele Nava, estremo difensore, classe 2003 che arriva dal Canton Ticino. In Svizzera in questa prima parte di stagione ha difeso la porta del FC Riviera.

Il comunicato del club

L’A.C. Legnano è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Nava. Il portiere svizzero classe 2003 arriva dall’FC Riviera, squadra del Canton Ticino. Nava sarà a disposizione di mister Gianluca Porro già per la partita di campionato di domenica alle 14,30 al “Mari” contro la Vergiatese, ultimo impegno dei lilla dell’anno solare 2024.