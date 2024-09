Si è chiusa con un'amarissima sconfitta in gara-3 dei playout di serie A1 la stagione delle ragazze del Legnano softball in A2che hanno sfiorato il ritorno nella massima serie dopo 7 anni.

Niente promozione per le ragazze di serie A2 del Softball Legnano

Anita Minari e compagne mercoledì sera sono tornate in campo a Parma per completare una partita che era stata interrotta domenica su un promettente risultato di 6-2.

Le padrone di casa però hanno subito ribaltato tutto con un parziale di 5-0. Le biancorosse sono riuscite a pareggiare i conti nella parte alta del sesto inning ma in quella bassa hanno subito un altro punto che ha fissato il definitivo 8-7 per le emiliane, rimaste così in serie A1.