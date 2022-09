Niente playoff di serie A2 per la Sacco Legnano

Niente playoff per la Sacco Legnano

La Sacco Legnano non è riuscita a qualificarsi per la finale dei playoff di serie A2. Le ragazze biancorosse sono state sconfitte per 7-6 e 9-0 a Macerata dalla squadra locale che si è così qualificata per l’ultimo atto che mette in palio la promozione nella massima serie.

Nelle Marche è stata comunque una battaglia vera, soprattutto in una equilibratissima gara 1 che ha poi determinato gli stati emotivi della seconda partita, vinta in carrozza dalle padrone di casa.

Ci sono state grandi giocate difensive e offensive da entrambe le parti, con Legnano che nonostante le continue defezioni e gli infortuni che la perseguitano ormai da inizio stagione, togliendo la possibilità di scelta, è riuscita a giocarsela alla pari con una rivale importante e ben allenata. Non sono mancate le contestazioni arbitrali, soprattutto per gli otto ball consecutivi chiamati all’ucraina Diana Vashai ma questo è il softball e bisogna rispettarlo. Il risultato di gara 2 è stato figlio di tutto quel che è accaduto, con Macerata che è partita bene sfruttando un paio di errori altrui.

Legnano deve comunque essere orgoliosa di queste ragazze per il lavoro svolto. Le semifinali promozione non sono un traguardo da poco, che questa società dal 2018 ha raggiunto per tre volte. L’anno prossimo l’obiettivo sarà arrivare a giocarsi la finale.