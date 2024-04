Si è disputata domenica 14 aprile la seconda giornata del campionato Under 13 di Baseball. Le Vikinghe di Legnano hanno sfidato i Bulls di Rescaldina, presentatisi con dei giocatori fuori quota.

Niente da fare per l'under 13 del Legnano baseball contro i Bulls

La prima partita è terminata 2 a 15 a favore dei Bulls che hanno sfruttato a loro favore la disparità di età ed esperienza. La pressione si è notata anche nel box di battuta, anche se non è mancata la voglia di battere la palla.

La seconda partita è finita con il risultato di 1 a 16 per i Bulls. C'è ancora da lavorare e fare tesoro delle delusioni, oltre che sforzarsi di mantenere la concentrazione e non perdere l'entusiasmo e la voglia di giocare. Le nostre giocatrici sono tornate a casa persuase che qualcosa in più hanno fatto.