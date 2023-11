Nicolas Kakaja squalificato per due mesi e mezzo: ha fatto la pipì in campo durante la partita

Senza essere sceso in campo è stato “espulso” dal direttore di gara e “squalificato” per due mesi e mezzo dal Giudice Sportivo.

Squalificato fino al 17 gennaio 2024

Il motivo? Aver urinato ai margini del rettangolo di gioco. Ecco cosa si legge nel comunicato emesso nella giornata di giovedì dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla giornata di domenica scorsa “Squalifica fino al 17 Gennaio 2024 per Nicolas Kakaja (Offanenghese Asd) pur posizionatosi in un angolo al di fuori del terreno di giuco, urinava” Tutto questo mentre in campo i suoi compagni e i padroni di casa del Giussano giocavano gli ultimi minuti di partita tra Vis Nova Giussano e Offanenghese valida per la nona giornata del Girone B dell’Eccellenza lombarda. Partita poi conclusasi sul risultato di 2-o per la squadra della Provincia di Cremona

Caputo della Castanese fermato per le prossime 5 giornate per un calcio a un avversario e minacce all'arbitro

Nello stesso comunicato ci sono infatti altri provvedimenti piuttosto pesanti per episodi di violenza. Caputo della Castanese è stato fermato dal giudice, per esempio, per le prossime cinque giornate di campionato dopo aver colpito con un calcio un avversario e aver reagito alla notifica del provvedimento di espulsione con fare minaccioso, insultando il direttore di gara e provocando poi un avversario al momento di lasciare il terreno di gioco.