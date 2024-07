Sarà Nicholas Serra il nuovo Head Coach delle Rugby Parabiago Women. Il tecnico torinese prenderà il posto di Samantha Grieco, che continuerà a dare il suo contributo nel Club con le ragazze del settore Juniores.

Nicholas Serra è il nuovo allenatore del Rugby Parabiago Women

Il nuovo Coach, nonostante la giovane età, ha un ottimo bagaglio d’esperienza, conoscenze e competenze che gli sono valse la fiducia del Club.

Appena rientrato da un anno in Nuova Zelanda, dove ha allenato in un’Accademia Internazionale, oltre che in Club locali e squadre rappresentative, guidando atleti Under 16, Under 18, Under 23 e Seniores, ha esperienza in tutte le categorie giovanili anche in Italia, sia maschili sia femminili.

Laureato in Scienze Motorie, con specializzazione in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport, si sta attualmente formando sul modello S.F.E.R.A, modello prestativo dove l’approccio psicologico dell’atleta spinge verso l’eccellenza della performance.

Il lavoro precedente alle Fenici

Prima esperienza come Head Coach di una rappresentativa femminile Seniores, Nicholas ha già lavorato come assistente nella squadra piemontese delle Fenici.

“Sono molto felice di essere stato chiamato ad allenare le Rugby Parabiago Women – ci racconta Nicholas. Per me è motivo d’orgoglio e darò il massimo per dare un contributo importante. Cercherò di lavorare sul gruppo, per renderlo coeso e integrare al meglio la giovane età di alcune con l’esperienza di altre. Cercherò di dare il mio apporto per migliorare tecnicamente le singole giocatrici e il gioco di squadra, lavorando in sinergia con il team della Juniores affinché la transizione delle ragazze in seniores avvenga nel miglior modo possibile. Una bella sfida mi aspetta ed io sono pronto ad accoglierla con tutto me stesso.”

Il Club Rugby Parabiago dà il suo benvenuto a Nicholas e gli augura buon lavoro.