Netto tre a zero per i Diavoli rosa di Novate

I Diavoli rosa di Novate calano il poker e mandano ko anche Cagliero portandosi saldamente in vetta alla classifica con un solo set perso fino ad ora.

Vittoria netta per Novate e vetta della classifica per i Diavoli rosa

A parte un primo set giocato tra alti e bassi nei 2 successivi le diavolesse giocano una gara a senso unico dimostrando di avere carattere e buon gioco. La classifica vede Novate prima del girone B con 12 punti all’attivo.

Nel primo set è subito 10-6 con Mandotti che dai 9 metri alza il ritmo, Cagliero però non ci sta e, complice anche qualche errore delle novatesi, sfiora il pareggio (20-19). Il time out di Cannone mette ordine, Venegoni sblocca, ma una dubbia invasione regala il pareggio a Cagliero a 21. Novate non trema e dentro Rosina per Mazzi, Migliorin arma il braccio per il 22-21, Rosina le fa eco a muro e la stessa chiude in tacco il set 25-22. Dal 4 pari del secondo Novate mette il turbo e dai 9 metri il servizio di Venegoni lancia le Diavolesse fino al 13-4 trovando anche 2 ace. La concentrazione non cala e, grazie a Piroli che dietro fa buona guardia, Trabucchi smarca i suoi attaccanti mandando 3 volte Mandotti a punto per il 22-6 col parziale chiuso da Venegoni. A senso unico anche il terzo, dal 5-2 (ace Migliorin) ancora Venegoni al servizio porta Novate al 7-3 con Scandella che sale in cattedra per l’8-4 e il 16-9. La doppietta di Mandotti al centro vale il 19-11 e Cagliero va ko. Finale di set chiuso sui colpi di Mandotti, Migliorin e Rosina (24-14) con l’errore al servizio avversario che regala vittoria e primato in classifica ampiamente meritati.

Il commento a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“Abbiamo giocato bene, specialmente dopo il primo set, dove eravamo un po' contratti, ma dopo aver vinto il parziale ci siamo rilassati e abbiamo messo in campo il nostro gioco. Sono soddisfatto per come è andata la partita, siamo riusciti a portare in campo il lavoro fatto in settimana. Sappiamo e siamo consapevoli delle nostre potenzialità e qualità tecniche ma non ci fermiamo, il nostro obbiettivo è migliorarci continuamente. Faccio u complimenti a tutte le ragazze che in settimana lavorano tantissimo”

Prossima gara: sabato 04 novembre 2023 alle ore 21,00 presso il Centro Sportivo Sansona in Via Papa Giovanni XXIII a Cassano D'Adda contro l’ASD New Volley Adda, formazione quinta in classifica però solamente a 3 punti da Novate.

Il tabellino della partita

Pallavolo Novate DR 3 – Cagliero 0

Parziali set: 25-22, 25-12, 25-17

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 5, Mazzi 1, Venegoni 9, Mandotti 10, Scandella 9, Migliorin (K) 11, Piroli (L1), Rosina 7, Lewis. N.e. Zaniboni, Panza, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.

GS Cagliero Milano: Sali 3, Maletti 9, Papa 4, Kalinic 9, Asiaghi 8, Calabrese 1, Picco (L), Petruzzelli 1, Villa 1, Gamberini, Bonta: N.e. Silvia, Bigini, Cottone (L2).

I numeri della gara: Ace 7-7 (3 Venegoni), Muri 5-5 (2 Mandotti e 2 Rosina), Ricezione 53% Novate – 45% Cagliero, Attacco 36% Novate – 22% Cagliero