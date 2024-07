NetSystem sconfitta a Rho

Sconfitta con Rho per la NetSystem Legnano/Bull Under 18.

La NetSystem Legnano/Bull Under 18 non riese a fermare le mazze del Rho

La partita di ritorno si è disputata mercoledì 3 luglio a Rho. L'Under 18 legnanese è scesa in campo con impegno e grinta, ma si è trovata ad affrontare un diamante difficile. Il buon lavoro dei lanciatori della NetSystem ha messo in difficoltà gli avversari, ma non è stato sufficiente a fermare le loro mazze.

Nonostante la sconfitta,la squadra ha dimostrato "potenzialità e miglioramenti"

Il Legnano Baseball Softball commenta:

"Nonostante il risultato finale di 0-5, questa gara ha evidenziato le potenzialità e gli evidenti miglioramenti della NetSystem".