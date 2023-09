Si è disputata la prima partita della Coppa Regione per l'Under 18 del Legnano baseball che ha affrontato il Senago in trasferta e che questa settimana si prepara a giocare le semifinali nazionali di categoria.

Net system dalla Coppa Regione alle semifinali nazionali

Inizio in salita per la Net Systems Legnano-Bulls che già al secondo inning si trova sotto di tre punti . Il Senago sembra avere il controllo della partita . Solo al quinto inning i ragazzi riescono a mettere a segno 2 punti, ripresa che si chiude con un vantaggio di 4 punti per i padroni di casa, ma quando ormai sembra tutto perso, emerge il carattere della nostra squadra che battuta dopo battuta risale la china e grazie ad una spettacolare ‘rubata’ di Simone Dell’Acqua riesce a pareggiare i conti.

Nell’extra inning avviene la svolta, vengono messi a segno ben sei punti che poi costituiranno il vantaggio finale. Legnano-Bulls batte Senago 12 a 6. Grande prova corale, i ragazzi dimostrano di essere ancora una volta una squadra. Da menzionare l’ottima prestazione di Alessandro Pagani sia in difesa sia in attacco, nel complesso un buon lavoro di tutta la difesa , che con diverse prese al volo ha tenuto a bada i corridori avversari, una su tutte una grande corsa di Davide Re Cecconi sull’esterno sinistro.

E adesso testa a domenica 17 settembre che vede impegnati i ragazzi nelle Semifinali Nazionali. Appuntamento a Russi, vicino Ravenna, In gara 1 in campo alle 11 Bizantina e La Giovane, quarantacinque minuti dopo il termine dell’incontro i nostri portacolori giocheranno con la perdente di gara 1 e successivamente contro la vincente.