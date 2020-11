Nel Levante della Liguria il sole è lilla. Perentoria affermazione del Legnano nel recupero della quarta giornata di andata del girone A di Serie D, disputato oggi pomeriggio a Lavagna.

Ritorno in campo col sorriso, quindi, per il club presieduto da Giovanni Munafò. I lilla espugnano con grande autorità il campo della Lavagnese, avvicinando in classifica la squadra del Levante ligure e riprendendo col passo giusto il cammino in campionato. Cammino interrotto per diverse settimane a causa dell’emergenza sanitaria. I ragazzi di mister Brando partono col turbo innestato passando per due volte nella prima mezz’ora grazie a Marco Gasparri. Legnano è poi abilissimo a rispondere alla rete locale grazie a Riccardo Cocuzza che ristabilisce due gol di distacco già prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Colnaghi e compagni giocano una partita accorta ed efficace, subendo il gol del 3-2 solo a tempo scaduto.

RECUPERI: Derthona-Fossano 1-0, Caronnese-Imperia 0-2, Città Varese-Vado 0-2, Castellanzese-Casale 2-3, Lavagnese-Legnano 2-3.

CLASSIFICA: Bra (6), Pont Donnaz (7) 16, HSL Derthona (7) 14, Gozzano (7), Sanremese (7) 12, Caronnese (7), Lavagnese (7), Imperia (8) 10, Legnano (6), Sestri Levante (6) 9, Borgosesia (6), Calcio Chieri (7), Vado (7), Castellanzese (8) 8, Saluzzo (5) 7, Folgore Caratese (5), Arconatese (6) 6, Casale (6) 4, Città Di Varese (6), Fossano (6) 3. (tra parentesi il numero delle partite giocate)