Nasce una nuova società ciclistica

Compleanno e regalo

Festa per la Gema e per l'imprenditore corbettese Giuseppe Scazzosi

Un nuovo orizzonte per festeggiare al meglio un traguardo importante: ha compiuto trent’anni di attività la società Gema Srl dell’imprenditore corbettese Giuseppe Scazzosi e per festeggiare si è regalata.... una società ciclistica

La nascita di una nuova società ciclistica

Già perché da quest’anno l’azienda di commercio serramenti e porte di via Aldini a Milano ha stretto una partnership con una delle squadre di punta di tutto l’ovest milanese: il Gb Junior Team dell’ex corridore Gianluca Bortolami. La Gema è diventata infatti main sponsor del team che si è presentato proprio sabato 19 febbraio in occasione di un evento promosso proprio dall’azienda in occasione dei suoi trent’anni di attività andato in scena al Fontanile di Sedriano.

Una grandissima soddisfazione quella di Scazzosi che per l’occasione ha ripercorso tutto d’un fiato gli ultimi tre decenni imprenditoriali. «Io ho iniziato a lavorare nell’87 alla Componedil di Vittuone, dopodiché nel 1992 insieme ad altri tre colleghi ed amici, abbiamo deciso di metterci in proprio fondando l’azienda con sede ad Ossona - racconta il patron - Il nome Gema deriva infatti dalle nostre iniziali: Giuseppe, Eugenio, Michele ed Angelo. Gli altri soci poi si sono tolti e sono rimasto da solo e con caparbietà sono andato avanti. Da Ossona siamo passati a Corbetta, da Corbetta a Vittuone ed infine a Milano con l’attuale showroom. L’azienda è cresciuta molto e abbiamo ora un totale di 25 perone che ci lavorano».

La passione per le due ruote

La volontà di entrare nel mondo sportivo a due ruote nasce poi dalla passione di Scazzosi per il mondo delle biciclette e dal suo passato di amatore.

«Io ho sempre amato il ciclismo e da giovane l’ho anche praticato come attività sportiva - continua Scazzosi - Poi ho dovuto lasciare, ma la passione mi è sempre rimasta. Per questo ho deciso di investire in questo sport con una società seria e preparata guidata da un grandissimo professionista come Bortolami che sta facendo veramente un lavoro eccezionale per far crescere i ragazzi raccogliendo anche dei successi straordinari».

Come detto durante la giornata di sabato è andata in scena proprio la presentazione del team dove militano ragazzi a partire dalla categoria Giovanissimi sino ad arrivare alla Juniores. Tra loro anche il giovane Dario Igor Belletta, Campione del mondo su pista nella specialità inseguimento, categoria Juniores, conquistata proprio lo corso settembre sul velodromo de Il Cairo in Egitto.

«Ci sono moltissimi ragazzi straordinari che corrono per questo fantastico team - continua Scazzosi - Sabato abbiamo svelato le maglie che i ragazzi indosseranno durante la stagione, aprendo così di fatto l’attività sportiva per il 2022. Di fatto quello che tutti ci auguriamo per quest’anno è di riuscire a replicare i risultati raccolti nel corso del 2021 e anche magari superarli perchè no. Questo vale sia per Gema che per il Gb Junior Team».

Insomma due realtà ambiziose che vogliono continuare a dare il meglio di sé per rincorrere le grandi sfide che il 2022 sicuramente gli metterà davanti.