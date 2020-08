Musa Janha “un investimento per il futuro”

Legnano e progetto Aba (Accademia basket Altomilanese) puntano su Musa Jahna.

Aba dà il benvenuto a Musa Jahna

Il progetto Aba, la società fondata dai Knights e dalla Sangiorgese Basket, si arricchisce con un investimento a lungo termine su Musa Janha, giovane gambiano di 194 cm nato nel 2004, ma con parenti a Borgomanero, cosa che permette (con quattro anni di gioco nei campionati italiani) di poter acquisire il passaporto tricolore.

Nei piani di Legnano e Sangiorgio, Musa giocherà la U18 ABA e farà parte del roster della serie C dei Knights per le prossime due stagioni, mentre per le due successive, dovrebbe passare alla Sangiorgese per confermare i propri miglioramenti e ottenere lo status di giocatore italiano.

In arrivo dalla Spagna dove si è già messo in luce

Nelle ultime stagioni Musa ha giocato con Iberostar Canarias e AD Torrelodones, due società spagnole che partecipano ai campionati nazionali giovanili. Dopo essere stato Mvp delle finali U15 del 2018/2019 e inserito nel quintetto ideale, si è fatto anche notare per aver segnato 47 punti nella gara di finale contro i parità del Barcellona. Convinto di poter avere una chance qui in Italia, ha voluto sfruttare l’occasione di ottenere il passaporto italiano per ampliare le sue possibilità di carriera. Musa si trasferirà a Legnano e frequenterà il Bernocchi, allenandosi stabilmente con la Serie C.

“Vogliamo continuare a investire sul progetto Aba”

“E’ la prima volta che Legnano e Aba provano a costruire una operazione del genere. Questo dimostra la volontà di Legnano e Sangiorgio di proseguire e investire sul progetto Aba, puntando su un ragazzo dal grande potenziale – commenta il general manager biancorosso Maurizio Basilico – E’ un giovane molto intelligente che parla già fluentemente spagnolo, inglese e francese. Personalmente l’ho visto a inizio estate per alcuni allenamenti che ha sostenuto con noi e devo dire che sembra avere dei margini impressionanti di crescita. Al momento è un atleta di altra categoria, ma deve ancora migliorare tecnicamente, cosa che è stata il grimaldello suo e nostro per trovare un accordo sui prossimi quattro anni”.

“Possibile protagonista in C e poi in B”

“Musa sarà vincolato a noi e avrà un percorso di sviluppo personalizzato che lo metterà in condizione di diventare italiano, passando dall’essere un possibile protagonista in C e poi in B, non trascurando l’iter scolastico di cui saremo supervisori – prosegue Basilico – Una nuova sfida per la crescita della nostra società che ha messo l’asticella ancora un po’ più in alto”.

