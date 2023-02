Montecatini amara per i Knights Legnano che lasciano i due punti dopo un supplementare

Montecatini non è la città preferita dei Knights Legnano che lasciano altri due punti ai toscani in una gara che è andata al supplementare, ma che non ha offerto grande spettacolo.

Un primo quarto molto faticoso per la squadra legnanese

Il primo quarto è molto faticoso per Legnano che non segna mai da fuori, e in generale in attacco, ha percentuali abbastanza modeste, con solo Sacchettini e Drocker a mettere punti con continuità.

La Gema Montecatini fa il suo compitino e grazie essenzialmente a Laganà va avanti al 10' sul 24-10.

Un secondo tempo lento ma positivo per i Knights

Il secondo parziale è abbastanza lento e frammentato. Positivo per Legnano il 15-23, ma la gara è poco spettacolare e poco intensa. Si sprecano falli che spezzettano il gioco e la Gema mette qualche punto con Di Pizzo, mentre i Knights si sbloccano da fuori, e qualche canestro dalla lunga, apre il campo per dei punti in area di Marino, Sacchettini e Leardini. Alla pausa il punteggio è 39-33.

Terzo periodo pieno di errori

Nel terzo periodo ci sono errori abbastanza evidenti per entrambe le squadre e il punteggio stenta a progredire. Legnano prova a mischiare le carte ruotando i quintetti, la Gema trova qualche punto da Savoldelli, ma è soprattutto Laganà a trovare il fondo della retina, giocando la sua partita da ex, già scritta. alla fine dei 30' minuti la partita è ancora aperta sul 60-55.

Nell'ultima frazione si va ai supplementari dove dominano i padroni di casa

Ultima frazione che vede Legnano rientrare subito con i punti di Leardini e Drocker, e sul finale anche allungare, ma i liberi di Savoldelli e Di Pizzo danno il +5 ai toscani a circa 40'' dalla fine della gara.

La tripla di Marino e quella di Terenzi, impattano sul 76-76 dopo l'ennesino tiro libero di Savoldelli e così è supplementare. Nell'extra time il punteggio è 13-1 per la Gema che vince dopo 45' di gioco. Legnano a due facce; quelle scintillante in casa e quella opaca fuori casa. Un trend che ormai sembra abbastanza consolidato, ma che andrebbe cambiato per cercare di raggiungere il quarto posto, obiettivo stagionale.

I tabellini della gara