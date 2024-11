I Knights di Legnano sfruttano un paio i giorni di pausa per riprendere le forze in vista di un test molto difficile contro Lumezzane, il "monday night" della tredicesima giornata di campionato.

Monday night in vista per il Legnano Knights contro Lumezzane

La squadra di Luciano Nunzi è sicuramente in un momento di forma invidiabile, occupa il quinto posto in classifica e schiera tra le sue fila, il giocatore più dominante del campionato: Alessandro Amici.

Per l'ala pesarese è la stagione della vita con 22.6 punti di media, 6.3 rimbalzi e 5.6 assist, che ne fanno il giocatore più incisivo del campionato.

Insieme a lui Giacomo Baldini e Marcis Vitols, al rientro dopo un periodo di infortunio, sono i due giocatori in doppia cifra per punti della squadra, anche se Lorenzo Varaschin, Manuel Di Meco e Lamine Tandia sono ai limiti dei 10 punti per gara e già hanno avuto dei momenti da protagonisti nelle prime 12 puntate di questo campionato.

La serata dei Knights in campo, sarà preceduta da un grande appuntamento aziendale, ossia il business speed date organizzato dai Knights, che hanno raccolto 24 aziende per incontri da 5' per una rapida conoscenza, da arricchire in appuntamenti successivi più strutturati.

Questo evento, primo dell'anno ma non ultimo per le aziende, si inserisce, tra il match sponsor della serata che sarà il Gruppo Ceriani Auto e una serie di premi che saranno a disposizione dei più fortunati del pubblico presente.

La situazione in vista della partita

SITUAZIONE KNIGHTS

Nessun problema particolare per i Knights.

ARBITRI

1° Arbitro: RUBERA LANFRANCO di BAGHERIA (PA)

2° Arbitro: PARISI ANDREA di CATANIA (CT)

SITO E SOCIAL

Live twitting alla fine dei quarti.

Aggiornamenti Facebook e Instagram

Martedì il commento, le foto e i video della gara sul nostro sito

TV E MEDIA

Diretta streaming su LNP TV PASS dalle 20.25