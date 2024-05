Mirco La Monica del Legnano baseball convocato per il Trofeo delle Regioni

Momento d'oro per Mirco La Monica che ha esordito in serie C con la maglia del Legnano Kemind ed è stato anche e soprattutto convocato per il Trofeo delle Regioni.

"Sono molto contento e orgoglioso di questa chiamata. Non me l'aspettavo, essendo uno dei più piccoli. Pensavo che avrebbero puntato su ragazzi più esperti di me. Non so ancora che cosa faremo ma sarà una grande occasione".

"La stagione sta andando bene, anche se si può sempre crescere. Sono soddisfatto di quello che sto facendo in difesa ma posso e devo migliorare in attacco. In generale sono uno che fa amicizia con tutti, anche con gli avversari".

L'inizio del lavoro con la prima squadra