Milena Delsarto conquista il Trofeo Rancilio - Ladies 2024

Ottimo successo anche per l’ultimo atto del Trofeo Antonietto Rancilio 2024 andato in scena a Parabiago nella serata di ieri, venerdì 5 luglio.

Trofeo Rancilio - Ladies 2024: al via 70 atlete delle migliori formazioni

La competizione, intitolata all’imprenditore noto per l’omonima azienda produttrice di macchine per caffè, si è aperta con la prova tutta al femminile con al via 70 atlete delle 95 iscritte, presenti le migliori formazioni: BePink Bongiovanni, Isolmant-Premac-Vittoria, Mendel Speck, Biesse Carrera Girls e Top Girls Fassa Bortolo.

La fuga di Giuliani e poi quella del quartetto Zambelli-Milesi-Savi-Pavesi

Dopo un primo momento di gara che ha visto una situazione di gruppo compatto sviluppato ad andatura sostenuta ma regolare, la corsa improvvisamente si è infiammata quando Giulia Giuliani (K2 Woman Team) è evasa in solitaria conducendo la propria azione per circa 20 chilometri. Ripresa Giuliani, dal gruppo è evaso un quartetto composto dal duo giovane del Team Biesse Carrera composto da Alessia Zambelli e Silvia Milesi, Prisca Savi (Be Pink) e Marta Pavesi (Top Girls Fassa Bortolo); il gruppo non ha lasciato troppo spazio e ha annullato la fuga dopo pochi chilometri.

L'allungo in solitaria di Del Sarto che ha festeggiato il successo a braccia alzate

Ai -7 chilometri, la lucchese Milena Del Sarto (Aromitalia Vaiano) ha allungato in soliataria conquistando fin da subito un margine di 30”. Il gruppo ha cercato di ricucire subito il gap con le atlete Isolmant e Be Pink a condurre il forcing ma Del Sarto ha mantenuto un risicatissimo vantaggio e si è presentata tutta sola sul rettilineo d’arrivo festeggiando a braccia alzate il successo nella notte di Parabiago.

A chiudere il podio assoluto Zanetti e Iaccarino, rispettivamente seconda e terza

Arrivo in volata per il gruppo regolato da Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria), a concludere il podio assoluto Virginia Iaccarino (Biesse Carrera), che ha vinto la classifica Junior.