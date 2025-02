Mestre sbanca la Soevis Arena: Legnano ko

La gara parte subito con buon ritmo: Quarisa e Mastroianni segnano per il 5-0, Brambilla e Mazzucchelli mettono il 0-6 che riporta tutto in equilibrio.Entrambe le squadre provano a correre se possibile e cercano di mettere molta pressione sulla palla per rallentare gli avversari.Ne esce un continuo elastico con Mestre a +6 dopo i centri di Mazzucchelli e Legnano a sorpassare di nuovo con Sodero e Raivio per il 12-11, con il quarto che si chiude sul 19-15.

Agostini apre con 5 punti in fila per il +7 Legnano sul 24-17, ma quello che poteva essere l’inizio della fuga, sarà l’inizio della fine.

Giordano, Aromando e Contento estinguo quasi del tutto il gap, Agostini e Sodero ripropongono il +7 per la SAE Scientifica, ma la chiusura del quarto con le triple e i canestri di Aromando, tengono Mestre vicino fino al 45-43 del 20’.

Terzo quarto in cui i Knights tengono la leadership per un paio di minuti, poi Galmarini impatta sul 49-49 e lancia la grande fuga della Gemini che, soprattutto con Aromando e con qualche canestro fortunoso allo scadere dei 24”, chiude il periodo sul 59-68.

Il copione non cambia nell’ultimo periodo: Legnano prova ad essere aggressiva ma non segna mai da fuori, mentre Mestre ha calamitato il pallone nel canestro.

Ne esce un +16 per Mestre che i Knights non riescono a recuperare per una gara che si chiude sul 79-88.

Continua il momento di difficoltà per Legnano che tira ancora malissimo i liberi (14/25 pari al 56%) e lascia troppi rimbalzi offensivi a Mestre (11) che capitalizza con 8 tiri in più dal campo, spesso a segno.

Altro turno infrasettimanale mercoledì, finalmente l’ultimo di questa stagione, a Casale Monferrato per Legnano a caccia di punti.