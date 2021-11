Matteo Rivolta fa segnare il nuovo record italiano

Che crono

Il trentenne di Arconate ha festeggiato i 30 anni con la quinta prestazione mondiale di tutti i tempi sui 100 metri farfalla

Con una prestazione incredibile, Matteo Rivolta ha fatto segnare il nuovo record italiano dei 100 metri farfalla nella tappa olandese della Coppa del Mondo

Una prestazione da record italiano

La luce di Matteo Rivolta, 30enne di Arconate, continua a brillare. Nel corso della tappa di Eindhoven della Coppa del Mondo, Rivolta ha stampato un incredibile 49"05 sui 100 metri farfalla, facendo segnare sia il nuovo record italiano sia la quinta prestazione mondiale di tutti i tempi

La città dei Paesi Bassi ospita i playoff Isl in vasca corta e Rivolta, che da poco ha compiuto 30 anni, si è fatto uno straordinario regalo: l'arconatese dei Centurions non solo ha trionfato ma ha sgretolato quel 49”54 realizzato proprio a Eindhoven il 12 agosto in Coppa del Mondo e datato 2017. L’allievo di Pedoja ha fatto segnare un passaggio di 22”73 e un 49”05 finale

Novembre rappresenta un mese magico per Rivolta che il 6 novembre ha ottenuto il record italiano nei 50 farfalla, con 22’’14, ai Campionati europei di Kazan