Matteo Fiorin e la GB Junior sul tetto del mondo nel ciclismo su pista

MATTEO FIORIN E LA GB JUNIOR SUL TETTO DEL MONDO

Splende l'iride su Castano Primo. Matteo Fiorin e la GB Junior salgono sul tetto del mondo grazie alla splendida performance del bravo corridore brianzolo ai Campionati Mondiali Juniores di ciclismo su pista in pieno svolgimento a Tel Aviv in Israele.

Il portacolori del club caro a Gianluca Bortolami, in compagna di Andrea Raccagni, Luca Giaimi, Alessio Delle Vedove, e Renato Favero, ha fatto parte di una squadra imbattibile, che ha ottenuto il miglior tempo in qualificazione, ha eliminato l’Australia in semifinale raggiungendola dopo tre chilometri e, in finale, ha pienamente rispettato il pronostico, volando verso la maglia iridata e la medaglia d’oro.

Una performance di assoluto valore, testimoniata anche dal riscontro cronometrico: 3'58"853, nuovo record italiano, a 6 centesimi dal record del mondo (3'58"793).

L'attesa rimane alta, in casa della GB Junior Team: tra oggi e domani lo stesso Fiorin e Dario Igor Belletta, l'arlunese già campione italiano su strada nel 2022 e campione del mondo su pista un anno fa, saranno impegnati nelle prove individuali.