Martina Carcano è il nuovo centrale della Fo.Co.l.

Dopo la già confermata Anna Aliberti e l'inserimento in rosa di Valentina Angelinetta, il reparto centrali della Fo.Co.L. di Legnano si completa con un'altra conferma, quella di Martina Carcano che arriva così al terzo anno in biancorosso.

Martina infatti veste per la prima volta la casacca biancorossa nella stagione 2020/2021, conquistando la promozione in B1, per poi ritornarvi a settembre dello scorso anno, dopo un campionato trascorso a Villa Cortese.

Martina Carcano già pronta e carica per affrontare la prossima stagione: "Non vedo l'ora di ricominciare, mi sono trovata bene fin dal primo giorno che ho messo piede a Legnano, tre anni fa, e mi manca il clima caratterizzato sì da lavoro sodo, ma comunque famigliare e condito dalla giusta quantità di risate".

"Ambiente sereno che, unito al duro lavoro quotidiano in palestra, sono gli elementi base per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero migliorarci anno dopo anno: cercheremo quindi di alzare l'asticella e dire la nostra anche nella stagione 23/24".

La seconda stagione in B1

Per Carcano sarà la terza stagione in maglia Fo.Co.L, la seconda in carriera in B1, cosa le ha lasciato il passato campionato?

"La passata stagione, che ha segnato il mio esordio assoluto in B1, qualcosa di nuovo per me, sicuramente mi ha aiutata a maturare sia tatticamente sia tecnicamente, ho imparato molto dagli allenatori e dalle mie compagne, cercherò quindi di sfruttare tutto ciò, mettendolo in pratica per il bene della squadra".

E con Martina Carcano siamo dunque giunti a undici conferme per il roster 23/24, manca sempre meno al completamento della rosa: restate sintonizzati sui canali biancorossi per non perdervi tutti gli aggiornamenti sul Pianeta Fo.Co.L.