Marta Amani campionessa italiana nel lungo under 20

Marta Amani si laurea campionessa italiana juniores nel salto in lungo

Oggi, sabato 4 febbraio 2023, l'atleta di Villa Cortese si è laureata campionessa italiana nel salto in lungo under 20, ai Campionati italiani juniores e promesse in corso di svolgimento al Palaindoor di Ancona. La 18enne, che si allena a Magnago con la sua coach Fiorella Colombo difendendo i colori del Cus Pro Patria Milano, ha eguagliato il proprio primato personale indoor e ha primeggiato tra le juniores volando a 6,32 metri. Domani, domenica 5, cercherà anche il titolo nei 200 metri.

L'atleta villacortesina si è detta contenta del titolo ma non ha fatto mistero del fatto che il suo obiettivo, nella gara di oggi, era di migliorarsi ulteriormente, ma la stagione indoor non è ancora conclusa e quindi Amani avrà modo di esprimersi al meglio nelle prossime prove. Per il momento comunque la sua attenzione è tutta rivolta alla gara sui 200 metri di domani.