Mario Balotelli non rientra tra i convocati di Mancini, la reazione del fratello Enock

Un sogno che resta tale

Al suo posto è stato convocato Joao Pedro.

Mario Balotelli non rientra tra i convocati da Roberto Mancini in vista dei playoff di giovedì 24 marzo 2022.

Un sogno destinato (per ora) a rimanere tale

In quell'occasione gli Azzurri sfideranno la Macedonia del Nord a Palermo. In caso di vittoria l'Italia giocherà o con il Portogallo o con la Turchia a seconda di chi vincerà. Il sogno di Super Mario di entrare in Nazionale è così naufragato, al suo posto è stato convocato Joao Pedro.

Non si è fatta attendere la reazione sui social da parte del fratello Enock:

Nelle stories di Instagram ha commentato con un secco Senza Parole.

A seguire una foto del fratello con la maglia della Nazionale corredata da queste parole

Oggi più che mai ho capito quanto tu tenga a questa maglia

I nomi dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).