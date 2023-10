Marco Ferrario è terzo nella classifica finale del Moped - M100

Un primo posto a Rioveggio e un quarto posto nell’ultima gara disputata sul circuito di Ottobiano ottenendo così il terzo posto nella classifica generale del campionato nazionale di velocità Acsi Moto 2023 categoria Moped-M100.

I successi in sella a un vecchio Piaggio Bravo

Stiamo parlando di Marco Ferrario il pilota di Rho che gareggia su piste dove solitamente corrono i go-kart in sella a un vecchio Piaggio Bravo. Una stagione intensa e combattuta quella di Ferrario che gara dopo gara, piazzamento dopo piazzamento è riuscito a salire sul terzo gradino del podio della classifica finale.

Sei gara all'anno sui circuiti dove corrono i i go-kart

Una passione quella dei motorini che Ferrario ha coltivato fin da piccolo e che insieme a un gruppo di amici ha portato avanti negli anni. «E’ una passione nata insieme a due amici con i quali da ragazzini ci si divertiva con i motorini - racconta Ferrario - Ciao, Garelli e i vecchi Si che erano rimasti in cantina. Abbiamo deciso di “modificarli” e di iscriverci a questo campionato che prevede sei gare all’anno». Un modo per divertirsi e stare insieme.

Dopo la pausa al lavoro per modificare il motorino per la prossima stagione

Per partecipare ovviamente deve essere tutto in regola, la visita medica, la licenza da pilota e ovviamente l’iscrizione all’Acsi, la federazione che organizza le competizioni». E ora, dopo la meritata pausa Marco si metterà al lavoro per modificare il suo Piaggio Bravo per la prossima stagione dove l’obiettivo sarà quello di migliorare il risultato di quest’anno.