Un Oro nelle MMA Light ed un quarto posto che per un soffio non è stato un podio anche nel grappling. È questo il bilancio personale di Marcello Mazzotto di Legnano nella Terza Tappa dei Campionati Nazionali di MMA Italy svoltisi a Torino.

Marcello Mazzotto protagonista a Torino nella MMA

L’atleta della Versus ha vinto per sottomissione il match di MMA nella sua categoria, la – 69 KG, finalizzando l’impotente avversario in meno di 1 minuto. Cammino più tortuoso ma tecnicamente molto significativo invece nel grappling. Pur misurandosi con avversari molto più esperti di lui (Marcello pratica questi sport solamente dallo scorso novembre) Mazzotto è riuscito comunque ad arrivare in semifinale dove ha perso di misura ai punti andando però vicino, nei secondi finali del combattimento, a finalizzare con una leva al piede il suo avversario.

Il commento del maestro Colombo

“Resta molto amaro in bocca – commenta il suo maestro Guido Colombo – perché l’avversario sembrava proprio sul punto di arrendersi ma è finito il tempo. Oltre a questo, come già 2 settimane fa a Castelletto Ticino, il nostro atleta ha pagato anche per qualche ingenuità di troppo nella gestione del match che però non deve stupire dato che, come ho già dichiarato dopo l’ultima gara, ha davvero pochissimi mesi di pratica alle spalle e questa era solamente la sua seconda gara, la prima di caratura nazionale. Non c’è quindi da rammaricarsi ma anzi da gioire, siamo davvero convinti del suo potenziale, ha solo bisogno di tempo e potrà fare strada se lo vorrà”.

FOTO:

MARCELLO MAZZOTTO (a destra) DOPO LA SFOLGORANTE VITTORIA NELLE MMA