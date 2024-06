Maratona notturna nel turno infrasettimanale per le ragazze del Legnano baseball della serie A2 che martedì hanno ospitato il Lacomes Bollate allo stadio Peppino Colombo nel big match del Girone A.

Maratona notturna per il Legnano baseball

In gara-1, le padrone di casa hanno sbloccato subito il risultato ma sono state le ospiti con due attacchi da 4 e 2 punti a piazzare un'ipoteca sul successo già nel terzo inning. Anita Minari e compagne hanno poi accorciato le distanze salvo poi subire un altro break che ha chiuso i conti sul 3-8.

Decisamente più equilibrata gara-2, decisa all'extra-inning: Bollate all'ottavo attacco ha battuto a casa 2 punti mentre Legnano solo 1, per un 2-3 finale pesante ma per ora non decisivo in ottica classifica, dove le biancorosse rimangono al comando con un record di 16-4.