Manca un mese alla partenza della Coppa caduti nerviatesi

La Coppa Caduti Nervianesi si appresta a vivere la sua 76esima edizione il prossimo 25 aprile che la pone come una delle gare storiche e più affascinanti per il ciclismo dilettantistico italiano.

Un anno fa a vincere fu Cristian Rocchetta della Zalf Euromobil Désirée Fior al termine di un appassionate sprint. Anche quest’anno l’evento organizzato dall’Us Nervianese si conferma nel calendario Nazionale della categoria Elite e Under 23 e promette grande spettacolo.

L’appuntamento, secondo tradizione, è fissato per martedì 25 aprile 2023, giorno della Festa delle Liberazione. Una manifestazione sportiva, che gode del patrocinio del Comune di Nerviano, e che vuole

anche commemorare un momento storico importante per la nostra patria e la memoria di tutti coloro che sono caduti per difenderne i suoi ideali di libertà.

Gli organizzatori sono già al lavoro da tempo per garantire un parterre di partenti di tutto rispetto e già sono stati avviati contatti anche con importanti squadre straniere. Nei prossimi giorni sarà svelato il percorso e importanti novità dal punto di vista mediatico.