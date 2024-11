A meno di venti giorni dal tanto atteso esordio in quel di Garbagnate Milanese contro le inglesi delle TITANS MANCHESTER, sale l’entusiasmo in casa SCARLET PHOENIX, con le ragazze che si preparano all’ultimo raduno di domenica 10 novembre a Reggio Emilia, ospiti degli HOGS American Football Team.

Manca poco all'esordio in campo delle Scarlet Phoenix

Ultimo step prima di scendere finalmente in campo per la prima partita ufficiale del neonato team femminile di AGWA, che si ritroverà poi direttamente il 23 novembre al Centro Sportivo Comunale di Garbagnate Milanese, in quella che sarà, non solo una semplice sfida sul campo, ma una vera e propria festa per tutti gli appassionati del football americano. Finalmente rivedremo delle ragazze giocare al tackle football, per cercare di ridare entusiasmo al movimento femminile in questa disciplina sportiva. Il progetto BackinTheGame, lanciato in febbraio da AGWA, prosegue il suo cammino, prossimo al raggiungimento del primo obiettivo prefissatosi: ricreare interesse proprio verso il tackle femminile e tornare ad avere in Italia, finalmente, una squadra femminile di football americano.

Nelle ultime settimane sono da segnalare anche dei nuovi arrivi in casa Scarlet Phoenix, non solo riguardo le atlete, ma anche nello staff tecnico. L’Head Coach delle Scarlet Phoenix, il romano Davide Lupatelli, potrà infatti contare, già da domenica a Reggio Emilia, del supporto di un nuovo collaboratore con cui ha già calcato insieme i campi da football e grandi amici da tanti anni: coach Dario Leone. Una esperienza ventennale per coach Leone, sia come giocatore per tanti anni vestendo la maglia dei Marines e Ducks, ma soprattutto nel coaching maschile e femminile. E numerose anche le sue collaborazioni con coaches statunitensi ex NCAA ed NFL, e con tutta probabilità andrà ad occuparsi delle linee di attacco, portando alle ragazze tutto il suo bagaglio tecnico, visto che anche nella prima divisione maschile, da giocatore, ha sempre ricoperto il ruolo di Centro e OL. Fondamentale adesso è l’allenamento di domenica a Reggio Emilia, dove lo staff tecnico delle Scarlet Phoenix avrà a disposizione quattro ore (dalle 12 alle 16) per approntare la strategia di gioco e provare gli schemi del playbook, e dove saranno definiti anche i ruoli delle ragazze e testato il team con uno scrimmage finale.

Tutto pronto per il 23 novembre

Dopo Reggio Emilia l’appuntamento è direttamente alla data della partita: il 23 novembre a Garbagnate Milanese ore 14 per l’inizio dell’incontro. La macchina organizzatrice di AGWA sta lavorando da mesi a questo appuntamento e nella stessa giornata, precisamente nella mattinata, si svolgerà anche un “work shop” dal titolo: "Donne e Sport, una storia ancora da scrivere".

Un momento di incontro che vedrà al centro del dibattito la figura della donna, messa in primo piano sia in ambito sportivo che all’interno della comunità, andando ad anticipare la settimana internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne e intende appunto sensibilizzare anche la comunità sportiva sul tema. Ricordiamo ancora che la manifestazione ha ottenuto, oltre alla piena collaborazione e il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese anche il patronato della Regione Lombardia ed ha visto riconosciute, tra le altre, le caratteristiche di accessibilità e inclusione, sostenibilità ambientale e sociale, impatto sulla comunità, da parte del Team di Milano Cortina 2026 con l'adesione al progetto l'Italia dei Giochi, che intende promuovere e amplificare l'impatto delle iniziative sportive in collegamento con i Giochi del 2026.