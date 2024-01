Mainetti e la Workout di Bareggio negli Usa per la gara internazionale di CrossFit

Il nome di Bareggio e Pregnana Milanese fino negli Stati uniti d’America.

La gara internazionale di CrossFit a Miami

Cristina Mainetti, 43 anni di Pregnana Milanese, da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2024 ha partecipato a Miami alla 12esima edizione del Wodapalooza Miami CrossFit, gara internazionale di CrossFit. Una vera e propria soddisfazione per lei e per Thomas Renda, allenatore, proprietario e preparatore atletico della palestra Workout Bareggio Ssd dove Mainetti si allena; la 43enne infatti è stata l’unica italiana qualificata alla categoria master 40-44 per il "Wodapaloza".

Le parole di Renda

Ha raccontato Renda:

"Mainetti ha terminato la sua gara in quinta posizione, dopo aver passato le qualifiche svoltesi online. Alle qualifiche hanno partecipato 300 atlete da tutto il mondo data l’importanza della gara, che è seconda a livello mondiale solo dopo i CrossFit Games mondiali. Sono passate alla fase finale solo le migliori 10 al mondo. Cristina si porta a casa un’esperienza indimenticabile, vincendo due “workout” su 7 e posizionandosi nelle prime 5 posizioni per ben 4 volte".

"Un'esperienza che rimarrà indelebile nei nostri cuori"

Un risultato eccellente, ma atleta e allenatore puntano più in alto.

"Soddisfatti mai - ha affermato Renda rispondendo alla domanda se fossero soddisfatti del risultato - Il nostro motto è “hard work pays off” (“il duro lavoro paga sempre”), ma resta il fatto che essere tra i primi 5 al mondo dà il significato agli allenamenti. Inoltre Cristina era la più “anziana” di categoria essendo l’unica 43enne... le altre atlete avevano tutte 40 anni. Di sicuro è stata un’esperienza che rimarrà indelebile nel cuore e, dopo 3 giorni di gara, soprattutto nei muscoli".

Il prossimo obiettivo

Adesso quale il prossimo obiettivo della Workout Bareggio Ssd e dei suoi atleti?