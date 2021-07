Nel weekend del 9 luglio luglio, la giovane atleta dell’U.S. San Vittore Olona Sofia Vignati ha partecipato ai Campionati Italiani Individuali Allievi, che si sono svolti nella pista di Rieti.

L'Us San Vittore Olona Atletica leggera ai campionati italiani

Nella giornata di venerdì 9 luglio, la giovane atleta dell’U.S. San Vittore Olona è partita per la sua trasferta, accompagnata dalla coach Silvia Di Meco, dalla compagna di allenamenti Martina Merenda e dal papà Massimo.

Così, il successivo 10 luglio il team sanvittorese si è recato allo Stadio “Raul Guidobaldi” di Rieti, per la gara delle 17. Tuttavia, le condizioni climatiche non sono state particolarmente favorevoli: il termometro segnava 36°C, che si percepivano tutti già nella fase di riscaldamento. La tensione era alle stelle, ma Sofia provava a mantenere i nervi saldi.

E' entrata in pista un po’ timorosa, ma più carica che mai. Dopo lo sparo dello starter, l'ansia e l'agitazione sono svanite, lasciando spazio ad una grande partenza. L'atleta giallorossa, molto coraggiosamente, si è posiziona immediatamente in testa al gruppo, dettando il ritmo di corsa per gran parte della competizione.

Nell’ultimo tratto di gara, alcune avversarie hanno provato a superarla e Sofia ha perso qualche posizione, ma ha concluso la sua galoppata in grande spinta, realizzando una splendida volata finale fermando il cronometro a 2:22.87. Con questa prestazione ha conquistato il 25° posto in Italia.