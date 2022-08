Lunedì riparte la stagione delle Coccinelle

Torna dopo la pausa estiva il campionato di B1 di pallavolo femminile delle Coccinelle di Legnano che tornano ad allenarsi lunedì 29 agosto.

Le Coccinelle tornano ad allenarsi

Dopo il lavoro organizzativo dell'estate è tempo di dare la parola al campo, con quel PalaVolley che torna ad essere protagonista con la squadra capitanata da Valentina Cavaleri e guidata in panchina da coach Luigi Uma che, lunedì 29 agosto, riprenderà pieno possesso dei propri spazi, per l'inizio ufficiale della stagione 2022/2023.

Al via dunque la preparazione atletica per il prossimo campionato di Serie B1, che vedrà il proprio start sabato 8 ottobre, con le Coccinelle impegnate nel Girone B.

La rosa per il campionato 2022/23

Agli ordini di coach Uma ci sarà la seguente rosa:

Palleggiatrici: Marta Roncato, Elisa Monni

Schiacciatrici: Valentina Cavaleri, Greta Valli, Irene Mazzaro, Serena Banfi

Opposti: Ilaria Simonetta, Elisa Broggio

Centrali: Sara Fantin, Anna Aliberti, Martina Carcano

Liberi: Martina Brogliato, Chiara Lenna

Il tutto coadiuvato dallo staff, confermato in ogni elemento, con l'assistente Stefania Lumastro, il team manager Lorenzo Bernini, la fisioterapista Chiara Pozzi, il preparatore atletico Valerio Povia, cui si aggiunge l'unica new entry, Tania Zambon, in qualità di scout.